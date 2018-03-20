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Коноплянка: Давно не получал игровой практики

Евгений Коноплянка
07:15 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФФУ

Новости спорта: Евгений Коноплянка поделился эмоциями после прибытия в расположение сборной Украины.

Вингер немцкого Шальке Евгений Коноплянка заверил, что будет по-максимуму отдаваться в контрольных матчах против сборных Саудовской Аравии и Японии.

"Меня переполняют эмоции. Давно не получал игровой практики. Самоотдача у меня будет на 100%.

Почему у меня мало игрового времени в Шальке? Я задавал такие вопросы, ответ был немногословен. Все хорошо.

Я был готов сегодня провести тренировку, хоть я и приехал вечером, у меня было 9 перелетов. Но из-за погоды можем только на лыжах покататься.

Мне нравится традиция, когда новички сборной исполняют песню. Вот только эмоций со стороны новеньких не хватает. Но я их понимаю, я с этим сталкивался, понимаю, что им не по себе. Желаю им раскрепоститься и не переживать. Конечно, мы им поможем. Здесь же Зинченко присутствует, думаю, он со своей гитарой приехал. Так что, конечно, мы им поможем", – отметил Коноплянка в комментарии пресс-службе ФФУ.

Ранее сообщалось, что непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами.

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Новости спорта, Евгений Коноплянка, Сборная Украины, Футбол, ФФУ.
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