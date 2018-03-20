Сборная Украины собралась в Харькове, но тренировку отменили из-за непогоды

Основная группа игроков прилетела регулярным рейсом из Киева. Несмотря на морозную погоду, самолет приземлился не то что по графику, а даже на семь минут раньше. А уже через 40 минут автобус с 16-ю футболистами на борту и тренерским штабом в полном составе и во главе с Андреем Шевченко прибыл в гостиницу «Superior Golf & Spa Resort».

За час до партнеров присоединился и Евгений Коноплянка, самолет которого из Варшавы также прибыл по расписанию, сообщает официальный сайт ФФУ.

На игроков, которые в уик-энд не выступали за свои клубы, ждало фитнес-тренировки под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового. Участие в этом занятии приняли семь исполнителей: Коваленко, Матвиенко, Зинченко, Шепелев, Буяльский, Петряк и Хачериди. Остальные ребята отправились в сауну и бассейн. Тепло и восстановительные процедуры, как никогда, уместны после вчерашних и субботних матчей, которые большинство игроков провела в зимних условиях.

Вечерняя тренировка вчера была отменена в связи с морозом и большим количеством снега, выпавшего в Харькове в течение ночи и дня. Несмотря на это и на то, что большинство футболистов в уик-энд было достаточно игровой практики, тренерский штаб решил отдать предпочтение восстановлению игроков. В то же время работы по приготовлению газона стадиона «Металлист» к завтрашнему открытой тренировки идут полным ходом.