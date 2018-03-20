Блаттер: Против меня организовали заговор

– Меня не в чем обвинять. Наоборот, нужно благодарить и хвалить за проделанную работу. Когда я пришел в ФИФА, футбол был вот таким (показывает двумя пальцами, между которыми небольшое расстояние). Зарегистрированных футболистов во всем мире тогда насчитывалось примерно сто тысяч. А сегодня только зарегистрированных три миллиона.

Женского футбола вообще не было. Сейчас девушек и женщин, играющих в футбол, зарегистрировано пятьдесят тысяч. ФИФА проводила всего один турнир – чемпионат мира. Олимпийские игры нельзя учитывать. Футбол на Олимпиаде – это фарс. Восточноевропейские команды побеждали, потому что за них выступали профессионалы, а не любители.

При мне футбол развивался. В него играют на всех континентах. В футбол пришло телевидение, частное телевидение. Произошел настоящий прорыв, взрыв.

При участии ФИФА. Организация становилась крупнее, появились новые турниры – чемпионаты мира среди юношей и юниоров, международное клубное соревнование, футзальные турниры, Кубок конфедераций. Появились новые программы, предназначенные не только для футбола. Они пошли в министерства образования, министерства здравоохранения…

Я на днях встречался с одним известным футболистом, выступавшим в Швейцарии и Германии. Он сказал мне: «Мы, футболисты, зарабатываем отличные деньги. Мы все должны сказать спасибо вам, Блаттер. Потому что такая возможность появилась благодаря вам».

А сколько тысяч и тысяч рабочих мест появилось с развитием футбола! Строительство и обслуживание стадионов, строительство полей и тому подобное… Производство экипировки, формы, бутс… И все это благодаря ФИФА, которую возглавлял человек с верой в футбол и любовью к футболу. И у меня получилось! Я сделал это! Я создал современный футбол!

А ошибки… Когда много работаешь, обязательно их совершаешь. Без них не обойтись.

– Но все же – кто стоит за тем, что произошло?

– В жизни находятся завистливые люди. Против меня организовали заговор. Выяснением деталей мы как раз и занимаемся.