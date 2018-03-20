Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч Украина - Саудовская Аравия: где и когда смотреть матч
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Зинченко: В Украине чуть-чуть посвежее, чем в Эмиратах

Александр Зинченко
09:47 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко отметил, что сборная Украины выложится на 100% в товарищеских матчах против Саудовской Аравии и Японии.

В понедельник, 19-го марта, игроки сборной Украины прибыли в Харьков для подготовки к товарищеским матчам против сборных Саудовской Аравии и Японии.

"В сборную всегда приезжаешь с хорошим настроением. Каждый друг по другу скучает и есть что рассказать друг другу, пообщаться. И, конечно, всегда улыбка на лице, когда ты здесь", — заявил Зинченко.

"У нас есть две товарищеские игры, против Саудовской Аравии и против Японии, поэтому сегодня вечером будет собрание, и мы услышим наши, так сказать, цели. Ну, цель у нас всегда одна — только побеждать".

"В любой игре, независимо от того, товарищеская она или официальная, всегда нужно отдаваться на 100%. Тем более против сильных соперников, а в национальных сборных всегда лучшие игроки стран".

Последние дни Александр вместе с Манчестер Сити тренировался в Объединенных Арабских Эмиратах, а Харьков встретил сборную Украины морозом и снегом.

"В Украине чуть-чуть посвежее, чем в Эмиратах", — пошутил Зинченко.

В сборной Украины, как и во многих других командах, есть традиция, согласно которой новички должны спеть песню перед остальными товарищами по команде. На этот раз свой дебютный вызов в сборную Украины получил Роман Яремчук.

"Конечно, я займусь этим делом, буду ответственный, потому что нужно поправлять немножко наши вокальные способности в Украине, потому что я один не могу тащить все это на своей спине, в свои 21. Нет, ну, конечно, у нас это традиция в сборной, поэтому... Что он споет? Ну, не знаю, честно. Тут уже он сам должен выбрать", — отметил полузащитник.

Матч против сборной Саудовской Аравии состоится 23-го марта в испанской Марбелье, а встреча с Японией пройдет 27-го марта в бельгийском Льеже на стадионе Морис Дюфран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Зинченко, Сборная Украины, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет В трансфере хавбека "Реала" заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль" Хачериди: Я отдал "Динамо" все свои силы

Последние новости

Маникюр 2018: модные и притягательные идеи дизайна ногтей в коралловых оттенках (Фото) Джонсон объяснил, почему обвинил Путина в связи с делом Скрипаля В Украине без света остаются 4 населенных пункта
Сегодня читают в спорте
01 Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"
02 "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
03 Скаут "Челси" просматривал украинского голкипера
04 Юлия Джима сделала сенсационное заявление
05 Франков: Опять раздувается какой-то скандал в пику "Динамо"
Новости сегодня
10:19 Тайсон Фьюри: Я хочу побить рекорд Джо Луиса, Кличко это почти удалось
10:17 Движение по Крымскому мосту начнется в мае
10:06 Юмор от парней: смешные пародии на женские снимки в Instagram
10:05 Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)
10:02 В Одессе повредили памятник архитектуры
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Снег и гололед в Украине: ситуация на дорогах Снег и гололед в Украине: ситуация на дорогах
Новости: МИД Украины осудило антиукраинскую акцию польских националистов МИД Украины осудило акцию польских националистов
Новости: Закон об образовании: Венгрия поставила Украине новый ультиматум Венгрия поставила Украине новый ультиматум
Новости: Рецепт дня: курица по-французски с йогуртом в мультиварке Рецепт дня: курица по-французски с йогуртом в мультиварке
Добавить комментарий
0