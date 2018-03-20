Марлос - о возможном уходе, чемпионстве и Цыганкове

– Очень сложно перестраиваться после матчей Лиги чемпионов на поединки отечественной премьер-лиги?

– Нет. Если футболист профессионал, ему все равно, в каком турнире выступать. Да, украинская Премьер-лига уступает в классе матчам на европейской арене, но и здесь есть своя интрига, благодаря которой необходимо выкладываться на сто процентов.

И чтобы снова быть среди лучших европейских команд, «Шахтеру» нужно выиграть чемпионство, поэтому каждая игра во внутренних соревнованиях словно финальная.

– Судьба золотых медалей решится в очных противостояниях с «Динамо»?

– По накалу борьбы матчи «Шахтера» и «Динамо» отличаются от остальных поединков, однако есть ведь и другие соперники, осечки во встречах с которыми могут повлиять на исход борьбы за первое место, поэтому мы стараемся в каждой игре быть полностью сконцентрированными.

– Ты славишься своей техникой и умением отдать острую передачу. В чемпионате Украины, кого считаешь специалистом в этом деле?

– В «Шахтере» все латиноамериканцы имеют такое качество. А что касается других команд, то хорош Витя Цыганков. Думаю, этого парня ждет большое будущее, не зря в 20-летнем возрасте его вызывают в сборную Украины.

– Ходит много слухов о том, что летом из «Шахтера» уйдут некоторые основные футболисты. Ты остаешься?

– Не могу отвечать за других, но у меня еще полтора года контракта. Относительно моего будущего с руководством клуба я еще не разговаривал. Но всегда говорил, что мне здесь нравится. «Шахтер» — большой клуб и меня пока все устраивает, – сказал Марлос.