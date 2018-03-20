Буффон рассказал, почему вернулся в сборную Италии
Новости спорта: Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой вызов в сборную Италии.
Как известно, Буффон вызван в сборную Италии на товарищеские матчи против Аргентины и Англии. По словам самого голкипера, его пребывание в сборной обусловлено глубоким чувством ответственности, сообщает Football Italia.
"У меня глубокое чувство ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить мое присутствие. Кроме того, я всегда был объединяющим элементом в национальной команде и хотел бы, чтобы мое выступление в сборной Италии воспринимали именно так.
Молодые игроки вырастут, кто-то уже стал зрелым. Скоро они получат свой шанс.
Астори? Давиде – еще одна причина, по которой я здесь и почему я решил положительно ответить на вызов в сборную", – сказал Буффон.
23 марта Италия сыграет против Аргентины, а 27 марта – против Англии.