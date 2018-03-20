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Буффон рассказал, почему вернулся в сборную Италии

Джанлуиджи Буффон
14:35 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой вызов в сборную Италии.

Как известно, Буффон вызван в сборную Италии на товарищеские матчи против Аргентины и Англии. По словам самого голкипера, его пребывание в сборной обусловлено глубоким чувством ответственности, сообщает Football Italia.

"У меня глубокое чувство ответственности. Этого достаточно, чтобы объяснить мое присутствие. Кроме того, я всегда был объединяющим элементом в национальной команде и хотел бы, чтобы мое выступление в сборной Италии воспринимали именно так.

Молодые игроки вырастут, кто-то уже стал зрелым. Скоро они получат свой шанс.

Астори? Давиде – еще одна причина, по которой я здесь и почему я решил положительно ответить на вызов в сборную", – сказал Буффон.

23 марта Италия сыграет против Аргентины, а 27 марта – против Англии.

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