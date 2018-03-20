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Один футболист сборной Украины покидает расположение команды

Буяльский и Роман Яремчук
12:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Форвард бельгийского футбольного клуба "Гент" Роман Яремчук не сможет принять участие в тренировках на дебютном для себя сборе национальной команды.

Бельгийский легионер сборной Украины не сыграет за "сине-желтых" 23 марта в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Роман Яремчук прибыл в расположение сборной Украины с травмой, которую получил в матче за свой бельгийский клуб. Обследование врачей национальной команды подтвердило предварительный диагноз - повреждение мышцы задней поверхности бедра.

Сегодня, 20 марта, Яремчук примет участие в теоретическом занятии сборной. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко дал понять талантливому 22-летнему украинскому форварду, что рассчитывает на него в будущем. Яремчуку нужно восстанавливаться и доказывать свою состоятельность в матчах за клуб. Сегодня после обеда Роман покинет лагерь национальной команды в Харькове.

Напомним, сборная Украины по футболу начала 19 марта в Харькове первый тренировочный сбор в 2018 году. Сегодня в 18.00 состоится открытая тренировка на стадионе "Металлист". Завтра, 21 марта, сборная возьмет курс на Испанию, где 23 числа на Муниципальном стадионе города Марбелья сыграет товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии. На 27 марта в бельгийском Льеже у "сине-желтых" запланирован спарринг со сборной Японии.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Роман Яремчук, Футбол, ФФУ.
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