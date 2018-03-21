Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Леоненко: "Шахтер" должен был проходить "Рому"

Рома - Шахтер
06:02 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Эксперт программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1" Виктор Леоненко рассказал об игре "Шахтера" в Риме.

Было видно, что "Рома" побаивалась "горняков". "Шахтер" контролировал мяч, но не атаковал – это и убило команду. В первом тайме нужно вспомнить момент Феррейры, но здесь нормальных слов нет. Полузащита "Шахтера" не сыграла, точнее им не дали сыграть, в этой игре был лучшим Исмаили. Для "Шахтера" главное - это атака, но почему Пятов выполнил 19 передач? Толку от контроля мяча нет.

"Рома" - "Шахтер": обзор матча (Видео)
"Рома" - "Шахтер": обзор матча (Видео)Читать полностью

При пропущенном мяче я насчитал четыре ошибки. Это детский сад для "Шахтера", просто катастрофа. Почему Бутко отбирал мяч в центре поля? Ордец отошел на правый фланг обороны, еще и делали офсайд. Мог спасти ситуацию Ракицкий, если бы он контролировал Джеко.

В конце сыграла психология, поэтому "Рома" и отошла назад. Теперь давайте вспоминать моменты в Харькове, где не забил Феррейра. "Шахтер" должен был проходить "Рому".

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виктор Леоненко, Лига Чемпионов, Новости футбола, Рома - Шахтер, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Вацко проанализировал матч "Рома" - "Шахтер" Месси рассказал, как диета изменила его жизнь Травмированный Неймар отложил костыли и станцевал на одной ноге (Видео)

Последние новости

Жан Рено представит в Киеве фильм "Последний шаг" Молдова вернула посла в РФ после трехмесячного перерыва Румыния озвучила свою позицию по выборам РФ в оккупированном Крыму
Сегодня читают в спорте
01 Дрогба: Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны
02 Гвоздик о бое Стивенсон - Джек
03 Тайсон Фьюри нацелился на рекорд Джо Луиса
04 Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой
05 Шевченко: Хотел бы, чтобы конкуренция в сборной Украины была выше
Новости сегодня
06:39 Дуглас Коста: Отсутствие Неймара в сборной Бразилии - шанс для других игроков
06:38 Компания Philips сделала первый шаг по созданию аналога Wi-Fi
06:37 Авиаудар по рынку в Восточной Гуте унес жизни минимум 24 человек, много раненных
06:30 Целительные вкусные продукты для правильной детоксикации печени
06:24 Канадские политики назвали приоритетный вопрос саммита G7
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину могут не пустить польского депутата В Украину могут не пустить польского депутата
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму
Новости: Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018 Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018
Добавить комментарий
0