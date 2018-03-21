Леоненко: "Шахтер" должен был проходить "Рому"

Было видно, что "Рома" побаивалась "горняков". "Шахтер" контролировал мяч, но не атаковал – это и убило команду. В первом тайме нужно вспомнить момент Феррейры, но здесь нормальных слов нет. Полузащита "Шахтера" не сыграла, точнее им не дали сыграть, в этой игре был лучшим Исмаили. Для "Шахтера" главное - это атака, но почему Пятов выполнил 19 передач? Толку от контроля мяча нет.

При пропущенном мяче я насчитал четыре ошибки. Это детский сад для "Шахтера", просто катастрофа. Почему Бутко отбирал мяч в центре поля? Ордец отошел на правый фланг обороны, еще и делали офсайд. Мог спасти ситуацию Ракицкий, если бы он контролировал Джеко.

В конце сыграла психология, поэтому "Рома" и отошла назад. Теперь давайте вспоминать моменты в Харькове, где не забил Феррейра. "Шахтер" должен был проходить "Рому".