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Вацко проанализировал матч "Рома" - "Шахтер"

Рома – Шахтер
20:03 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Эксперт программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1" Виктор Вацко поделился мнением относительно игры "Шахтера" в матче с "Ромой".

Сценарий поединка был ожидаемый. Все прекрасно знали, что итальянцы гении тактики в футболе. "Рома" не рисковала, потому что боялась контратак "Шахтера", они прекрасно помнили второй тайм в Харькове. Был активный старт, но быстрый гол забить не удалось, а дальше пошли футбольные шахматы. Увы, "Шахтеру" не повезло.

"Рома" - "Шахтер": обзор матча (Видео)
"Рома" - "Шахтер": обзор матча (Видео)Читать полностью

В игре "Шахтера" понравилась солидность. Нельзя сказать, что "Рома" в чемпионате Италии демонстрирует классный футбол при позиционных атаках. "Шахтер" удачно сыграл в позиционной обороне, "горняки" уверенно контролировали мяч и не рисковали. Не понравилось то, что было всего лишь три удара по воротам. До пропущенного мяча игра была под контролем "Шахтера".

"Шахтер" прекрасно разобрал игру "Ромы", сильные и слабые стороны команды. "Рома" не давала "Шахтеру" выходить в контратаку, римляне перестроились в сравнении с матчем в Харькове. "Шахтер" контролировал мяч лишь на своей половине поля, "Рома" не давала проходить дальше, команда грамотно закрывалась. Де Росси и Стротман прекрасно отыграли в центре поля. Все понимали цену ошибки, поэтому "Рома" и не прессинговала. После забитого мяча "Рома" играла по счету, типичная Италия. "Рома" показала эталонную игру в обороне.

 

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