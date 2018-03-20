Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой

Об адаптации:

"Адаптация к жизни в Украине прошла достаточно просто. Когда я перешел в Шахтер, в клубе было 12 бразильцев, так что в этом плане мне было не сложно. У нас очень сплоченный коллектив, а украинские футболисты всегда помогали нам как на поле, так и за его пределами", — начал отвечать на вопросы журналистов ESPN бразилец.

О силе Шахтера и главном тренере:

"Шахтер за последние годы очень вырос. Были моменты, когда клуб покупал футболистов на перспективу, но конкретно сейчас мы добиваемся результата. Фонсека? Отличный человек. Он очень добр с нами, хотя часто подшучивает. Фонсека очень помог команде".

О Бернарде:

"Бернард отличный товарищ и партнер. У него заканчивается контракт с Шахтером и он может покинуть клуб. Бернард — отличный футболист, который может играть в топ-клубах Европы. У него были предложения из Китая, но он не стал спешить. Не думаю, что он вернется в Бразилию. Еще слишком рано. Его цель — переход в сильный европейский клуб".

О своей роли:

"У меня много свободы на поле. Я могу оказаться как в атаке, так и в защите. Когда со мной в паре Степаненко, то я могу играть выше, когда Патрик — ниже. Для меня это не столь важно, я комфортно чувствую себя на обеих позициях".

О допинге:

"Это был трудный период. Тогда я только вернулся в Украину и мне сообщили такую новость... Я был очень расстроен. Я советовался со многими людьми и в итоге мы приняли все необходимые меры и я получил минимальный срок дисквалификации. Слава Богу, что это осталось в прошлом".

Об интересе Манчестер Сити:

"Интерес был и есть до сих пор. Зимой англичане даже сделали предложение Шахтеру, однако из-за того, что я заигран в Лиге чемпионов, они не спешили. Я не общался с Гвардиолой, но на моих агентов выходили представители Сити. К сожалению, трансфер не состоялся, но сейчас я сосредоточен на игре за Шахтер. Посмотрим, что произойдет летом".

О желании играть в АПЛ:

"Конечно, я хочу играть в Англии. Там я бы смог продолжить свое развитие. Ман Сити — отличная команда, я был бы рад защищать ее цвета. Вообще, в Англии есть много классных команд. И МЮ, и Челси, и Арсенал. Это клубы с большими традициями. АПЛ — лучший чемпионат в мире и я не сомневаюсь, что там я бы вырос как футболист. Я хочу прогрессировать и надеюсь, что мои агенты сделают все возможное, чтобы я перешел в клуб из АПЛ".