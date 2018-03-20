Зинченко: Нужно поправлять вокальные способности в Украине

В понедельник, 19-го марта, игроки сборной Украины прибыли в Харьков для подготовки к товарищеским матчам против сборных Саудовской Аравии и Японии.

"В сборную всегда приезжаешь с хорошим настроением. Каждый друг по другу скучает и есть что рассказать друг другу, пообщаться. И, конечно, всегда улыбка на лице, когда ты здесь", — заявил Зинченко.

"У нас есть две товарищеские игры, против Саудовской Аравии и против Японии, поэтому сегодня вечером будет собрание, и мы услышим наши, так сказать, цели. Ну, цель у нас всегда одна — только побеждать".

"В любой игре, независимо от того, товарищеская она или официальная, всегда нужно отдаваться на 100%. Тем более против сильных соперников, а в национальных сборных всегда лучшие игроки стран".

Последние дни Александр вместе с Манчестер Сити тренировался в Объединенных Арабских Эмиратах, а Харьков встретил сборную Украины морозом и снегом.

"В Украине чуть-чуть посвежее, чем в Эмиратах", — пошутил Зинченко.

В сборной Украины, как и во многих других командах, есть традиция, согласно которой новички должны спеть песню перед остальными товарищами по команде. На этот раз свой дебютный вызов в сборную Украины получил Роман Яремчук.

"Конечно, я займусь этим делом, буду ответственный, потому что нужно поправлять немножко наши вокальные способности в Украине, потому что я один не могу тащить все это на своей спине, в свои 21. Нет, ну, конечно, у нас это традиция в сборной, поэтому... Что он споет? Ну, не знаю, честно. Тут уже он сам должен выбрать", — отметил полузащитник.