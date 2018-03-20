Лига наций УЕФА: матч Украина - Чехия состоится в Харькове

Об этом сообщил советник председателя ОГА Харьковской области Юлии Светличной Павел Федосенко в facebook.

"По моей информации, осенью в Харькове в рамках нового турнира Лига Наций УЕФА пройдет матч между сборными Украины и Чехии. Соответствующие договоренности были достигнуты между руководителем области и ФФУ", - говорится в сообщении.

Футбольный поединок между сборными Украины и Чехии в рамках 4 тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоится 16 октября. 6 сентября на выезде Украина проведет первый матч в рамках Лиги наций против Чехии.

Напомним, сборная Украины по футболу 19 марта начала тренировочный сбор в Харькове, во время которого проведет товарищеские матчи против Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта).