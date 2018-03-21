Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"

Экс-тренер сборной Украины и «Динамо» Йожеф Сабо посоветовал полузащитнику киевского клуба Виктору Цыганкову переходить в клуб АПЛ.

– Назначение Цыганкова капитаном «Динамо» не стало неожиданностью?

– Не знаю, кого кроме него сейчас еще можно выбрать капитаном в «Динамо». Виктор действительно этого заслуживает, старается в каждой игре. Если все так и дальше пойдет, то Цыганков надолго в «Динамо» не задержится.

И его не надо будет держать, как держали Ярмоленко – очень долго. Лучший чемпионат для Виктора – АПЛ. В бундеслиге и примере нашим очень трудно сыграть. А в Англии и сами играют, и дают играть другим.

Когда продавали Ярмоленко, я говорил, что ему не нужен немецкий чемпионат – лучше идти в Англию. И если Цыганкова продавать, то лучше в АПЛ, – сказал Сабо.