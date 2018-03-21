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Исмаили: Я очень удивился, узнав о вызове в сборную Бразилии

Исмаили
09:45 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Защитник Шахтера Исмаили прибыл в расположение сборной Бразилии.

Бразильский защитник Шахтера Исмаили получил дебютный вызов в национальную команду и после прибытия в расположение сборной поделился своими первыми впечатлениями.

"Я очень удивился, узнав о вызове в сборную. Я тренировался и на тренировке узнал эту замечательную новость. К сожалению, это случилось из-за травмы партнера по команде, но я счастлив за возможность быть здесь, в Селесао. Это мечта любого игрока. Поэтому я очень рад этому", - рассказал Исмаили в интервью CBF TV, чьи слова цитирует Globo Esporte.

"Я покинул Бразилию очень рано, в возрасте 19 лет. У меня был опыт игры в Португалии, а затем я отправился в Шахтер. Я игрок, которому всегда нравится атаковать, мне нравится поддерживать атаку.

В Европе я значительно улучшил свою игру в обороне, но я игрок с агрессивными характеристиками, поэтому всегда люблю поддерживать атаку", - рассказал о себе Исмаили.

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Новости спорта, Исмаили, Сборная Бразилии, ФК Шахтер.
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