Исмаили: Я очень удивился, узнав о вызове в сборную Бразилии

Бразильский защитник Шахтера Исмаили получил дебютный вызов в национальную команду и после прибытия в расположение сборной поделился своими первыми впечатлениями.

"Я очень удивился, узнав о вызове в сборную. Я тренировался и на тренировке узнал эту замечательную новость. К сожалению, это случилось из-за травмы партнера по команде, но я счастлив за возможность быть здесь, в Селесао. Это мечта любого игрока. Поэтому я очень рад этому", - рассказал Исмаили в интервью CBF TV, чьи слова цитирует Globo Esporte.

"Я покинул Бразилию очень рано, в возрасте 19 лет. У меня был опыт игры в Португалии, а затем я отправился в Шахтер. Я игрок, которому всегда нравится атаковать, мне нравится поддерживать атаку.

В Европе я значительно улучшил свою игру в обороне, но я игрок с агрессивными характеристиками, поэтому всегда люблю поддерживать атаку", - рассказал о себе Исмаили.