Неймар назвал президенту ПСЖ желаемого тренера вместо Эмери

Нападающий ПСЖ Неймар заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи специально летал в Бразилию для встречи с Неймаром, на которой обсуждался вопрос формирования команды вокруг Неймара, а также кандидатура главного тренера.

По информации Paris United, среди претендентов назывались главный тренер Челси Антонио Конте и Луис Энрике, но Неймар дал понять, что хочет работать с Энрике, с которым в прошлом сезоне вместе трудился в Барселоне.