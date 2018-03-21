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Неймар назвал президенту ПСЖ желаемого тренера вместо Эмери

Неймар
11:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бразилец хочет вновь поработать с Луисом Энрике.

Нападающий ПСЖ Неймар заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи специально летал в Бразилию для встречи с Неймаром, на которой обсуждался вопрос формирования команды вокруг Неймара, а также кандидатура главного тренера.

По информации Paris United, среди претендентов назывались главный тренер Челси Антонио Конте и Луис Энрике, но Неймар дал понять, что хочет работать с Энрике, с которым в прошлом сезоне вместе трудился в Барселоне.

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Новости спорта, Луис Энрике, Неймар, ФК ПСЖ, Футбол.
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