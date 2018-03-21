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Две страны допустили бойкот ЧМ-2018

Болельщики шведов
12:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Дания и Швеция могут присоединится к бойкоту российского Мундиаля.

Швеция и Дания рассматривают возможность отказа официальных лиц от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Причиной называется отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

В МИД Швеции заявили, что властями обсуждается бойкот официальными лицами чемпионата мира по футболу. Такой же позиции придерживаются и власти Дании.

Ранее сообщалось, что министры Великобритании и члены королевской семьи не поедут на ЧМ в Россию. О бойкоте объявил также президент Польши, а правительство Исландии обсуждают бойкот.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Дании, Сборная Швеции, ЧМ-2018.
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