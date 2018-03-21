Малиновский рассказал о задачах сборной Украины

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский ответил на вопросы журналистов накануне товарищеских поединков против сборных Саудовской Аравии и Японии.

- Как себя чувствовал на тренировке при такой погоде?

- Если честно, то было очень холодно, но нас согревала поддержка болельщиков. Спасибо им, что не побоялись при такой погоде прийти на открытую тренировку сборной.

- Это хорошо, что товарищеские матчи пройдут в более комфортных условиях?

- Безусловно. Наверняка качество полей будет лучшим, поэтому и уровень нашей игры должен быть более высоким.

- Не сложно находить мотивацию на товарищеские матчи?

- Какая нужна дополнительная мотивация, когда играешь за национальную сборную? Поверьти, в матчах с Саудовской Аравией и Японией наша команда будет играть на максимальных оборотах. Тем более, что нам главный тренер уже поставил задачу на эти поединки – максимальный результат.

- Сейчас в сборной два футболиста из чемпионата Бельгии. С Яремчуком знакомы?

- Познакомились недавно. Роман становится популярным не только в Украине, но и в Бельгии.

- Поединок с Японией пройдет в Льеже. Проведете для партнеров по сборной экскурсию?

- Интересно, что хотя от Генка до Льежа всего 60 километров, я был там только на матчах против Стандарда, поэтому экскурсовода из меня не получится.

Сборная Украины в пятницу, 23 марта, сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии в Марбелье (начало в 21:00 по киевскому времени), а во вторник, 27 марта, проведет спарринг с Японией в Льеже (15:20).