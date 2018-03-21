Полузащитник "Шахтера" Фред - самый работоспособный игрок Лиги чемпионов

На сегодняшний день в Лиге чемпионов одна команда могла сыграть максимум восемь матчей (групповой этап и 1/8 финала).

Официальный сайт УЕФА подсчитал, что за эти 8 матчей больше всех пробежал полузащитник Шахтера Фред. За 720 минут, проведенных на поле, бразилец преодолел расстояние 94 448 метра.

На втором месте с показателем в 92 253 м оказался полузащитник Челси Сеск Фабрегас, а на третьем партнер Фреда по команде — Тарас Степаненко (89251).

В десятку вошли Михаэль Ланг, Мохамед Эльюнусси, Алекс Сандро, Даниэль Алвес, Александр Коларов, Эвер Банега и Адриан Рабьо.