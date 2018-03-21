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В сборной Саудовской Аравии 8 подопечных Сергея Реброва

Сборная Саудовской Аравии
18:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Хуан Антонио Пицци вызвал на товарищеский матч сборной Саудовской Аравии против национальной команды Украины 26 футболистов.

В списке сборной Саудовской Аравии присутствуют восемь игроков Аль-Ахли, который тренирует Сергей Ребров. Все футболисты, вызванные на сбор, выступают на родине, хотя трое из них принадлежат испанским клубам, но играют за саудовские команды на правах аренды: Аль-Шехири (Леганес), Аль-Мувалад (Леванте) и Аль-Довсари (Вильярреал).

Вратари: Валид Абдулла (Аль-Наср), Яссир Аль-Мусалим, Мухаммед Аль-Уваис (оба – Аль-Ахли), Фаваз Аль-Карни (Аль-Иттихад).

Защитники: Усама Хавсави, Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Джахфали (все – Аль-Хиляль), Хассан Мааз (Аль-Шабаб), Омар Хавсави (Аль-Наср), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба – Аль-Ахли).

Полузащитники: Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могахви, Абдулфаттах Асири (все – Аль-Ахли), Яхья Аль-Шехри, Ибрагим Халеб (оба — Аль-Наср), Фахад Аль-Мувалад (Аль-Иттихад), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Отаиф, Мохамед Канно, Салем Аль-Довсари, Ахмед Аль-Факри (все – Аль-Хиляль), Мохаммед Аль-Квикби (Аль-Иттифак), Абдуллах Аль-Хайбари (Аль-Шабаб).

Нападающие: Мохаммад Аль-Сахлави (Аль-Наср), Мухаммад Ассири (Аль-Ахли).

Матч Украина – Саудовская Аравия состоится в пятницу, 23 марта, в Марбелье. Начало в 21:00 по киевскому времени.

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