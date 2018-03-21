Андронов: Сомневаюсь, что Хачериди сказал бы подобное Лобановскому или Блохину

Напомним, игрок отказался выходить на замену, поскольку не хотел играть на позиции левого защитника.

"Я не помню, чтобы по Хачериди были какие-то реальные суперпредложения. Есть даже байка, что он своему агенту сказал, что его интересуют два города на букву "М" - Мадрид и Манчестер. Не знаю, сколько здесь правды, но, по-моему, все довольно показательно. Да и в сборной, если вспомним, не все было гладко. Плюс история якобы с интересом "Шахтера" могла повлиять. Сложно сказать, сколько там правды, но мозги игроку она могла отравить.

Если он хочет продолжать играть в серьезный футбол, то информации к размышлению – больше, чем достаточно. Давно уже пора отрегулировать свои амбиции и спуститься с небес на землю. Тем более, в сегодняшней ситуации, когда у Хачериди контракт, подписанный еще до всех кризисов. И мы прекрасно понимаем их причину – это высокая зарплата.

Ему надо понимать, что он уже находится вне украинского рынка. И одно дело, когда ты при этом Андрей Ярмоленко и ведешь себя соответствующим образом, тащишь за собой команду. И совсем другое, когда возникают такие вот дискуссии, когда тренер говорит, что игрок не хочет играть, а тот утверждает, что он этого не говорил.

Да и вообще, что такое "не могу играть левого центрального защитника"? Это что, профессиональный подход? Не думаю, что он сказал бы подобное Лобановскому или Блохину. Но таковы сегодняшние реалии", – сказал Андронов.