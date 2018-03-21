"Хотелось чем-то заниматься": Алиев рассказал, почему возглавил "Хмельницкий"

"Почему принял предложение „Хмельницкого“? На это, в первую очередь, повлияло то, что я сидел дома. Ну, тренировался для себя. И всё. А так, у меня было много свободного времени. И я люблю футбол. Хотелось чем-то заниматься. Команду как игроку мне найти не получилось, так что я сразу откликнулся на предложение Хмельницкого.

Почему провожу тренировки в курточке „Локомотива“? Это не имеет значения. У меня еще есть курточки „Анжи“ и „Динамо“. Главное, чтобы тепло было.

Критические отзывы болельщиков? Я давно к ним привык и особого внимания на это не обращаю. Привык еще с тех пор, когда обо мне всякое писали во время моего перехода из „Динамо“ в „Локомотив“. Рот недоброжелателям можно заткнуть только результатами своей работы. Так, например, произошло, когда я выступал в „Локомотиве“. А сейчас со всех этих отзывов о себе я просто смеюсь. Такой менталитет у наших людей, что же тут поделаешь", — сказал Алиев в комментарии FootballHub.