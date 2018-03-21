Врач "Динамо" первым в Украине получил диплом ФИФА по футбольной медицине

Оно включало 42 модуля по спортивной медицине. Каждый модуль написан ведущими международными экспертами в области спортивной медицины, содержал письменный контент, подкасты и видео-экзамены, а также предоставлял ссылки на статьи журналов, библиотеки, сайты и другие ресурсы. Курс охватывал полный список вопросов футбольной медицины, начиная от предотвращения травм до питания и психического здоровья, а также от предварительной оценки во время медицинского осмотра до лечения конкретных травм, в частности, передней крестообразной связки.

В конце каждого модуля предусматривался экзамен. Чтобы его успешно сдать, необходимо правильно ответить на 10 вопросов. В случае хотя бы одного неправильного ответа приходилось начинать все заново. Проект был запущен в сентябре 2016 года, чтобы сделать футбольную медицину доступной для всех.

По результатам обучения Андрей Шморгун первый в Украине получил международный диплом ФИФА по футбольной медицине. Это официально зарегистрированный и сертифицированный документ.

- Учеба проходила на английском языке и заняла у меня около полугода, - рассказал Андрей Александрович, получив диплом. – Это очень интересный и полезный опыт. На этих курсах я получил чрезвычайно много нужной информации. Кроме того, диплом об успешном окончании учебы дал мне возможность стать участником нескольких международных футбольно-медицинских организаций и ассоциаций. А общение с коллегами со всей Европы, Азии позволяет обсуждать интересные диагнозы, делиться опытом и перенимать что-то у них. В целом, ФИФА и организовала это обучение, чтобы объединить всех футбольных врачей в единое целое. Для развития в профессиональном плане это обучение имеет очень важное значение.