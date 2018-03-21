Санчесу тяжело дается адаптация в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, перешедший в команду из "Арсенала" в зимнее трансферное окно и ставший самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге, испытывает проблемы с адаптацией в клубе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, чилиец не может влиться в коллектив, выглядит угрюмым и закрытым и ест один. В клубе боятся, что футболист повторит судьбу полузащитника Анхеля Ди Марии, который провёл в "Манчестер Юнайтед" один сезон из-за аналогичных проблем.

"Он выглядит, как человек, который не хочет здесь находиться. Ситуация выглядит нездорово, он похож на потерянного мальчика. То же самое было с Ди Марией", — заявил изданию источник в клубе.