"Челси" хочет усилится лидером "Интера"

Об этом в своем твитере сообщает известный аргентинский журналист издания TNT Sports и информационного агентства EFE Фернандо Сис.

Другие детали предложения лондонцев и возможного трансфера 25-летнего футболиста источник не приводит.

В прошлом году СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны Реала, хотя сам он давал понять, что его эти слухи не интересуют.

Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2021 года, а клуб планирует продлить соглашение на значительно улучшенных условиях, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Мауро Икарди выступает за Интер с 2013 года, с тех пор сыграв 172 матча и забив 100 голов во всех турнирах.