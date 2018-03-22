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"Челси" хочет усилится лидером "Интера"

Мауро Икарди
07:34 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: "Челси" заинтересован в нападающем Интера Мауро Икарди и уже сделал предложение в размере 63 миллионов евро.

Об этом в своем твитере сообщает известный аргентинский журналист издания TNT Sports и информационного агентства EFE Фернандо Сис.

Другие детали предложения лондонцев и возможного трансфера 25-летнего футболиста источник не приводит.

В прошлом году СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны Реала, хотя сам он давал понять, что его эти слухи не интересуют.

Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2021 года, а клуб планирует продлить соглашение на значительно улучшенных условиях, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Мауро Икарди выступает за Интер с 2013 года, с тех пор сыграв 172 матча и забив 100 голов во всех турнирах.

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