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"В Турции приятно играть": Кучер - о продлении контракта с "Кайсериспором"

Александр Кучер
08:14 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Защитник Кайсериспора Александр Кучер поговорил об игре в турецком клубе и адаптации в команде Артема Кравца.

Вчера Александр Кучер поставил свою подпись под новым контрактом с Кайсериспором, который оставит его в этом клубе как минимум еще на один сезон.

«Все отлично. Можно сказать, что я уже освоился в Кайсериспоре, ведь нахожусь там длительный период. Хорошая команда. Да, последние результаты не из лучших, но есть задачи, которые мы будем стараться выполнять. Задача –  попасть в еврокубки», — сказал защитник в интервью каналу Футбол 1.

Также он рассказал об адаптации в команде нападающего Артема Кравца.

«Кравец уже освоился в команде. Мы общаемся, а он влился в коллектив и хорошо стартовал, забив и в Кубке Турции, а в следующем матче вышел в стартовом составе и забил два мяча. Хочется, чтобы больше наших ребят приезжало, ведь уровень турецкого чемпионата очень хороший, футбол любят, а болельщики приходят поддерживать. Практически всегда полные стадионы, поэтому в Турции приятно играть».

И немного добавил об уровне турецких команд.

«Есть четыре-пять топовых команд, которые все время борются за первые места и Лигу чемпионов, а есть команды уровнем пониже, но на выезде проиграть может любой. Нет такого, что лидер обязательно победит на выезде».

В этом сезоне Александр Кучер сыграл за Кайсериспор в 16-ти матчах, не забив ни одного гола.

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Новости спорта, Кучер, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Кайсериспор, Футбол.
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