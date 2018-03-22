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"Нужно действовать жестко": Экс-тренер сборной Украины - о предстоящих матчах национальной команды

Леонид Буряк
09:56 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о предстоящих матчах национальной команды.

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о предстоящих матчах национальной команды.

— Нынешний спарринг с японцами сборной Украины будет очень полезен?

— Безусловно. И не только с японцами, но и с Саудовской Аравией. Это другая футбольная школа, матчи против них словно какой-то зачет, мы ведь не часто встречаемся с подобными сборными.

— Какой козырь может быть у подопечных Андрея Шевченко в игре с японцами?

— Большее желание победить, а для этого нужны хорошие физические кондиции и самоотдача. Против кого, против кого, но против японцев нужно действовать жестко, стараться чаще прессинговать противника. Думаю, при таких условиях добиться положительного результата будет намного легче.

— Саудовская Аравия тоже сложный оппонент?

— Все азиатские сборные непростые. Я видел, как Катар чуть более года назад обыгрывал Россию, а Саудовская Аравия на порядок сильнее Катара…

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Новости спорта, Леонид Буряк, Новости футбола, Сборная Саудовской Аравии, Сборная Украины, Сборная Японии, Футбол.
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