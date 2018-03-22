Игрок "Шахтера" взял номер Неймара в сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола объявила официальные номера, под которыми игроки национальной команды сыграют в товарищеском матче против России.

Полузащитнику Шахтера Фреду достался 10-й номер, под которым обычно играет Неймар, пропускающий этот сбор из-за травмы. Защитнику "горняков" Исмаили вручили футболку с 6-м номером, а у Тайсона номер 24.

Матч между сборными Бразилии и России состоится в пятницу, 23-го марта. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.