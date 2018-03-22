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Игрок "Динамо": Рианчо сказал, что скоро я стану защитником топ-уровня

Никита Бурда
17:46 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Игрок линии обороны киевского "Динамо" прокомментировал свой вызов в команду Андрея Шевченко.

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда прокомментировал свой вызов в национальную сборную Украины.

"Было неожиданно, потому что за клуб после травмы я провел всего пару-тройку серьезных игр.

Ребята показали мне видео, где Рианчо сказал: "Через год-два Бурда станет защитником топ-уровня". Было приятно, что один из тренеров сборной выдает такие положительные оценки, но подсознательно я понимал, что это – всего лишь большой аванс, и мне еще нужно много работать.

Само собой, хочется, чтобы эти слова Рианчо стали реальностью – я готов к этому идти", – сказал Бурда.

Напомним, 23-го марта команда Андрея Шевченко сыграет с Саудовской Аравией, 27 марта – с Японией.

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