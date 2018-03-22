Асенсио: Сам виноват, что потерял место в основе "Реала"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио прокомментировал тот факт, что начиная с января он стал реже попадать в стартовый состав мадридской команды.

– Не считаете, что Зидан немного несправедлив к вам?

- Несправедлив – не подходящее слово в этой ситуации. Зидан из-за проблем выбирал других игроков для стартового состава.

Когда я не попадал в стартовый состав, в этом была моя вина и моя ответственность. Выступления команды были недостаточно хорошими, а я получал недостаточно игрового времени. Я хотел сделать всё возможное, когда меня выпускали на последние 10 минут. В такие моменты нужно быть сильным психологически.

Сейчас Зидан вселяет в меня уверенность. Команда стала компактнее действовать и в атаке, и в обороне. Мы должны продолжать в том же духе, — цитирует Асенсио FourFourTwo.