Болт: Я обладаю большим талантом, как Месси

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт сравнил себя с Лионелем Месси, а также заявил о тренировках с дортмундской Боруссией.

"Месси очень талантлив. Судя по тому, что я узнал и услышал за годы, Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас.

Я родился со скоростью и обладаю большим талантом, как Месси.

Не знаю, чего ждать в Боруссии Дортмунд. Я буду стараться изо всех сил, как всегда. Я очень решительный парень, когда хочу чего-нибудь.

Я бы очень хотел сыграть за Манчестер Юнайтед, подумать и посмотреть, что из этого получится. После просмотра у меня будут основания, чтобы сказать Жозе Моуринью: "Я могу то-то и вот это"", – отметил Болт в интервью Omnisport.

Ранее экс-игрок каталонской Барселоны Хави заявил, что Усэйн Болт обладает невероятной скоростью, однако ему не хватает таланта, чтобы играть в футбол на высоком уровне.