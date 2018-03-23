Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Биатлон. Результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Тюмени Биатлон. Результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Тюмени
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

"Ювентус" проведет поединок против команды звезд МЛС

Mercedes Benz Stadium
00:30 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Итальянский гранд станет соперником сборной звезд американской лиги МЛС.

Пресс-служба МЛС на официальном сайте лиги сообщила, что сборная звезд чемпионата сыграет товарищеский матч против туринского Ювентуса.

Игра состоится 1 августа в Атланте на Мерседес-Бенц Стедиум.

Уполномоченный член МЛС Дон Гарбер сказал, что звездам лиги предстоит сыграть против одного из самых успешных клубов в мире.

"Сообщаем, что Ювентус – один из самых больших клубов мира – сыграет против сборной звезд МЛС. Ежегодно мы приглашаем величайшие клубы мира приезжать к нам, и в этом году наши звезды сыграют с клубом, который имеет одну из самых успешных историй в мире", – сказал Гарбер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, МЛС, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Болт: Я обладаю большим талантом, как Месси Игрок "Динамо": Рианчо сказал, что скоро я стану защитником топ-уровня Уэльс уничтожил команду Китая, Бэйл стал лучшим бомбардиром в истории сборной

Последние новости

Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" НАБУ сообщило о подозрении главе Деснянской РГА Киева Смешно до слез: веселые будни из жизни учителя
Сегодня читают в спорте
01 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
02 Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"
03 Французский биатлонист Фуркад установил новый рекорд
04 Лучшие моменты 27-го тура Евролиги (Видео)
05 В "Ред Булл" уверены, что их шасси является лучшим
Новости сегодня
01:03 Редкие кадры звезд до прихода к ним популярности
00:45 Львовский горсовет решил полностью отказаться от маршруток
00:21 Попробуйте не засмеяться: эпоха Возрождения, дополненная гамбургерами
00:07 Поразительные снимки, по которым не сразу поймешь, где мама, а где дочь (Фото)
23:48 Французский биатлонист Фуркад установил новый рекорд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве переименовали ряд улиц В Киеве переименовали ряд улиц
Новости: Украинские ПВО привели в боевую готовность Украинские ПВО привели в боевую готовность
Новости: Савченко объявили подозрение Савченко объявили подозрение
Новости: Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри
Добавить комментарий
0