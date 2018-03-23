"Ювентус" проведет поединок против команды звезд МЛС

Пресс-служба МЛС на официальном сайте лиги сообщила, что сборная звезд чемпионата сыграет товарищеский матч против туринского Ювентуса.

Игра состоится 1 августа в Атланте на Мерседес-Бенц Стедиум.

Уполномоченный член МЛС Дон Гарбер сказал, что звездам лиги предстоит сыграть против одного из самых успешных клубов в мире.

"Сообщаем, что Ювентус – один из самых больших клубов мира – сыграет против сборной звезд МЛС. Ежегодно мы приглашаем величайшие клубы мира приезжать к нам, и в этом году наши звезды сыграют с клубом, который имеет одну из самых успешных историй в мире", – сказал Гарбер.