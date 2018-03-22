Ребров прокомментировал конфликт Хачериди с "Динамо"
Новости спорта: Экс-наставник "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал конфликты Евгения Хачериди с киевлянами.
Бывший главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров несмотря на то, что трудится в Саудовской Аравии, следит за событиями в чемпионате Украины и знает о конфликте своего бывшего подопечного Евгения Хачериди с Динамо.
"Так у него был конфликт со всеми тренерами. Просто сейчас это очень сильно обострилось. Наверное, Женя должен, прежде всего, в себе разобраться и расставить приоритеты, о чем я ему ранее тоже говорил.
Это хороший, качественный футболист. Я всегда это говорил. Но, к сожалению, этот игрок думает в большей мере о себе и сейчас это подтверждается", - отметил Ребров в интервью Вести.
Ранее сообщалось, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой.