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Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"

Златан Ибрагимович
22:32 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович получил статус свободного агента.

Нападающий Златан Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

"Все в клубе хотят поблагодарить Златана за его вклад в команду и пожелать ему успехов в будущем", — гласит заявление клуба.

36-летний швед присоединился к Манчестер Юнайтед перед стартом сезона 2016/17 в качестве свободного агента. В своем дебютном сезоне на Олд Траффорд он провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач, а также выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Изначально Юнайтед не стал предлагать Ибрагимовичу новый контракт из-за серьезной травмы шведа, но в августе они заключили новое соглашение до лета 2018-го года. Тем не менее, в текущем сезоне он провел лишь семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ожидается, что Златан продолжит карьеру в Лос-Анджелес Гэлакси.

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Новости спорта, Златан Ибрагимович, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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