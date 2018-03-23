Экс-игрок "Шахтера" продолжит карьеру в Румынии

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Разван Рац продолжит карьеру в «Поли Тимишоаре», сообщает официальный сайт румынского клуба. Контракт 36-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до лета 2018 года.

Razvan Rat (ex Szachtar Donieck oraz West Ham) został nowym zawodnikiem FC Politehnica Timișoara. Kontrakt na 3 miesiące. #Mercato pic.twitter.com/eaIxU6icjf — Mercato LIVE (@TransferLive5) 22 марта 2018 г.

«Я выбрал «Тимишоару», потому что руководство очень сильно хотело видеть меня в составе команды. Также я рад, что вернулся домой в Румынию. Сделаю все возможное для успеха своей новой команды.

Я подписался контракт до конца сезона. Летом посмотрим, стоит ли продлевать соглашение. Я буду играть, пока мое физическое состояние позволяет», - рассказал Рац.

Напомним, что Разван Рац защищал цвета «Шахтера» с 2003-го по 2013-й год. Последним местом работы футболиста был испанский «Райо Вельекано».

После 26 туров «Поли Тимишоара» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии.