Экс-игрок "Шахтера" продолжит карьеру в Румынии
Новости спорта: Румынский защитник Разван Рац продолжит карьеру в румынском чемпионате.
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Разван Рац продолжит карьеру в «Поли Тимишоаре», сообщает официальный сайт румынского клуба. Контракт 36-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до лета 2018 года.
Razvan Rat (ex Szachtar Donieck oraz West Ham) został nowym zawodnikiem FC Politehnica Timișoara. Kontrakt na 3 miesiące. #Mercato pic.twitter.com/eaIxU6icjf
— Mercato LIVE (@TransferLive5) 22 марта 2018 г.
«Я выбрал «Тимишоару», потому что руководство очень сильно хотело видеть меня в составе команды. Также я рад, что вернулся домой в Румынию. Сделаю все возможное для успеха своей новой команды.
Я подписался контракт до конца сезона. Летом посмотрим, стоит ли продлевать соглашение. Я буду играть, пока мое физическое состояние позволяет», - рассказал Рац.
Напомним, что Разван Рац защищал цвета «Шахтера» с 2003-го по 2013-й год. Последним местом работы футболиста был испанский «Райо Вельекано».
После 26 туров «Поли Тимишоара» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии.