Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы

Нападающий «Спартака» Луис Адриано ответил на вопрос, в какой клуб он не согласится перейти.

– Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы.

– «Динамо» Киев тоже нормальный вариант?

– Представьте себе ситуацию – я играю в «Шахтере», потом приходит предложения от «Динамо», я отказываю. А через два месяца «Шахтер» отказывается от меня, и я остаюсь без работы. Поэтому не скажу «нет» ни одному клубу.