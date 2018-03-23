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Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы

Луис Адриано
08:42 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывший форвард "Шахтера" не отличается принципиальной позицией

Нападающий «Спартака» Луис Адриано ответил на вопрос, в какой клуб он не согласится перейти.

– Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу – ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы.

– «Динамо» Киев тоже нормальный вариант?

– Представьте себе ситуацию – я играю в «Шахтере», потом приходит предложения от «Динамо», я отказываю. А через два месяца «Шахтер» отказывается от меня, и я остаюсь без работы. Поэтому не скажу «нет» ни одному клубу.

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Новости спорта, Луис Адриано, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Спартак, ФК Шахтер, Футбол.
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