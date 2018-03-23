Ребров - о вылете "Динамо" из еврокубков и работе с "Аль-Ахли"

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал о работе в «Аль-Ахли», а также прокомментировал вылет киевлян из еврокубков.

— Ваша команда сейчас самая результативная в чемпионате...

— Там все играют в атакующий футбол… Да, мы забиваем больше, но в прошлом сезоне команда тоже была результативной, а в чемпионате все равно не выиграла. Недостаточно думала об обороне, а нужен баланс защиты и атаки. Менталитет игроков — идти вперед и забивать, так как болельщики любят атакующий и зрелищный футбол.

— Сейчас вы отстаете от лидера всего на одно очко. Будет жаркая борьба за чемпионство...

— Не то слово. Было, что мы отставали и на восемь очков. «Аль–Хиляль» — это очень хорошая, сбалансированная команда, которая играла в финале азиатской ЛЧ и чудом проиграла японцам. С ними очень тяжело конкурировать, и я рад, что нам это удается. Думаю, будет борьба до последнего тура, а у нас есть хорошие шансы ее выиграть.

— Тяжело совмещать чемпионат и участие в азиатской ЛЧ?

— Все первое полугодие мы проводили по матчу в неделю. А сейчас два с половиной месяца у нас по два матча в неделю. Конечно, для этого нужен достаточно большой подбор исполнителей, чтобы проводить ротацию и одинаково сильно выступать во всех турнирах. Тем более, что нет приоритета, сейчас для нас одинаково важны все соревнования. Это непросто, но интересно.

— А за чемпионатом Украины удается следить?

— Конечно. Думаю, еще не все решено. Впереди у «Динамо» две личные встречи с «Шахтером», все может произойти.

— Что не позволило киевлянам пройти «Лацио»?

— Команда противостояла очень хорошему сопернику, готовому интенсивно играть все 90 минут. Против «Динамо» в чемпионате так почти никто не играет. Да и подбор футболистов у «Лацио» на порядок выше. Увы, проиграли по всем статьям, но жизнь продолжается, и то, что команда дошла до стадии 1/8, уже успех. Возможно, ничья 2:2 где-то расслабила ребят. Держали в голове этот результат и не так много атаковали.