Стала известна зарплата Ибрагимовича в MLS

36-летний швед должен подписать с Лос-Анджелес Гэлакси 2-летний контракт, по которому будет получать 1,5 млн долларов в сезон, информирует Sports Illustrated.

Американские СМИ уже подсчитали, что зарплата Ибрагимовича после переезда в МЛС уменьшится на 96 процентов. В Манчестер Юнайтед Златан зарабатывал 21,85 млн евро за сезон.

Лос-Анджелес Гэлакси не мог предложить Ибрагимовичу большую зарплату, поскольку в МЛС действует правило, согласно которому в одной команде только три игрока могут получать 4 млн долларов и больше. Сейчас в калифорнийской команде такую привилегию имеет француз Ромейн Алессандрин и братья дос Сантос.