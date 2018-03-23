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Стала известна зарплата Ибрагимовича в MLS

Златан Ибрагимович
13:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович пошел на существенное понижение зарплаты ради переезда в Лос-Анджелес Гэлакси.

36-летний швед должен подписать с Лос-Анджелес Гэлакси 2-летний контракт, по которому будет получать 1,5 млн долларов в сезон, информирует Sports Illustrated.

Американские СМИ уже подсчитали, что зарплата Ибрагимовича после переезда в МЛС уменьшится на 96 процентов. В Манчестер Юнайтед Златан зарабатывал 21,85 млн евро за сезон.

Лос-Анджелес Гэлакси не мог предложить Ибрагимовичу большую зарплату, поскольку в МЛС действует правило, согласно которому в одной команде только три игрока могут получать 4 млн долларов и больше. Сейчас в калифорнийской команде такую привилегию имеет француз Ромейн Алессандрин и братья дос Сантос.

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