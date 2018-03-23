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Кравец: Саудовская Аравия - очень техничная команда

Артем Кравец
14:08 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Нападающий сборной Украины Артем Кравец поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского поединка против Саудовской Аравии.

Сегодня команда Андрея Шевченко проведет в испанской Марбелье первый из двух мартовских спаррингов, начало — в 21:00 по киевскому времени.«В общих чертах знаю, что Саудовская Аравия — очень техничная команда. Но мы больше сосредоточены именно на нашей игре. Отрабатываем дальнейшие действия, есть определенные новшества», — рассказал Кравец в комментарии официальному сайту ФФУ.

Также 28-летний футболист турецкого Кайсериспора заверил, что товарищеский статус матча не скажется на настрое игроков.

«В сборную Украины все приезжают с максимальной мотивацией. Если ты надеваешь футболку национальной команды, то невозможно играть без полной самоотдачи».

Сборная Украины отправилась в Испанию практически в полном составе, из первоначально вызванных игроков из-за травм не сыграют Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

После этого поединка команда Андрея Шевченко отправится в Бельгию, где 27 марта сыграет товарищеский матч с Японией.

Саудовская Аравия является участником чемпионата мира-2018, где сыграет в группе А с Россией, Уругваем и Египтом.

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Новости спорта, Артем Кравец, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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