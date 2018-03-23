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Кравец: Шевченко многое подсказывает форвардам

Артем Кравец
15:33 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Артем Кравец в преддверии контрольных матчей против Саудовской Аравии и Японии поведал о работе с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.

"Работа с Андреем Шевченко многое дает, на самом деле. В плане нападающих он многое подсказывает. Это важно.

Думаю, для любого нападающего это тоже дополнительный стимул, чтобы попадать в эту команду. Но он в большей мере, конечно, занимается построением игры всей команды.

На самом деле, важнее работа где-то даже не с нападающими, а с остальными – полузащитниками, защитниками, потому что команда – как одно целое, и в построении всей игры больше заостряется внимание на действиях обороны, полузащиты.

Но, конечно, в какие-то моменты подсказки очень много дают, и прислушиваешься к каждому слову", – приводит слова Кравца официальный сайт телеканалов Футбол 1/2.

Отметим, сборная Украины уже отправилась в Испанию, где сыграет поединок против Саудовской Аравии, который запланирован на пятницу, 23-го марта. Матч с японцами состоится во вторник, 27-го марта.

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Новости спорта, Артем Кравец, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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