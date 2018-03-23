Украина - Япония: где и когда смотреть матч
Новости спорта: 27 марта эксклюзивно на общенациональном канале "Украина" состоится прямая трансляция товарищеского матча между национальными сборными Украины и Японии.
Во вторник, 27 марта, в 15:20 эксклюзивно на общенациональном канале "Украина" состоится прямая трансляция товарищеского матча между национальными сборными Украины и Японии.
Второй контрольный поединок главная футбольная команда Украины проведет во вторник, 27 марта. Противостоять украинцы будут сборной Японии.
Поединок состоится в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран". На матче будет работать бельгийская команда арбитров во главе с молодым рефери Бартом Вентентеном. Удастся ли нашей сборной одержать победу в этой встрече?
Прямую трансляцию товарищеского матча между сборными Украины и Японии посмотреть можно на общенациональном канале "Украина" во вторник, 27 марта. Начало трансляции – в 15:20.