Украина - Япония: где и когда смотреть матч

Во вторник, 27 марта, в 15:20 эксклюзивно на общенациональном канале "Украина" состоится прямая трансляция товарищеского матча между национальными сборными Украины и Японии.

Второй контрольный поединок главная футбольная команда Украины проведет во вторник, 27 марта. Противостоять украинцы будут сборной Японии.

Поединок состоится в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран". На матче будет работать бельгийская команда арбитров во главе с молодым рефери Бартом Вентентеном. Удастся ли нашей сборной одержать победу в этой встрече?

Прямую трансляцию товарищеского матча между сборными Украины и Японии посмотреть можно на общенациональном канале "Украина" во вторник, 27 марта. Начало трансляции – в 15:20.