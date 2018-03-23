Андрей Малиновский: Уверен, что Мораес сам хочет играть в "Шахтере"

- У меня информация другая: Жуниор Мораес не подписывал предварительный контракт с "Шахтером". Возможно, эти слухи кому-то выгодны, но у меня информация непосредственно от Мораеса.

- Прокомментировали эту ситуацию за футболиста все, кроме него самого? Действительно "утка"? Если да, то какова цель?

- Тяжело сказать. Мне, как ценителю футбола и болельщику "Шахтера", хотелось бы видеть его в "Шахтере". Мне этот нападающий импонирует давно и в свое время он мог оказаться в донецком клубе. В 2014 году "Металлург" обыграл "Динамо" со счетом 2:1, после чего он получил статус свободного агента и перешел в киевский клуб. "Металлург", в связи с ситуацией в стране, свой проект сворачивал и как раз Мораес был одним из самых ценных футболистов, который бы мог пригодиться "Шахтеру". Я знаю, что и Мирча Луческу был заинтересован в его переходе, а Мораеса абсолютно не смущала роль дублера Луиса Адриано. Жуниор - такой игрок, что смог бы приспособиться к такой ситуации. Он бы не стеснялся быть дублером и мог сыграть в схеме, которую, возможно, придумал бы Луческу. Мораес мог бы сыграть в паре, например, с Луисом Адриано или с Факундо Феррейрой или с еще кем-либо, кто мог быть на тот момент в распоряжении тренерского штаба "Шахтера".

- Жуниор не до конца осознает возможные последствия для своей карьеры в Украине, если это осуществит?

- Я уверен, что он сам хочет играть в "Шахтере". Он сейчас играет за "Динамо", но у него нет никакого барьера для смены клуба. Исторически сложившийся факт, что "Динамо" и "Шахтер" - непримиримые соперники и игроки не переходят из клуба в клуб, хотя такие случаи в мировом футболе бывают. У Мораеса нет динамовского прошлого, он здесь как профессиональный футболист. Его пригласили, и он успешно отрабатывает свой контракт.

- Фонсека, по сути, не стал комментировать возможные переговоры с Мораесом. Насколько такой игрок может быть интересен тренеру "Шахтера"?

- Этот игрок очень интересен. Мораес – сильный футболист и прекрасно знает специфику украинского чемпионата. Для нас не характерно, когда игроки переходят из "Динамо" в "Шахтер" и наоборот. История с Гладким тому подтверждение, он не прижился и его там не приняли. Здесь ситуация другая. "Шахтер" должен делать ставку на бразильца, в отличие от "Динамо", которое когда-то тоже делало ставку на бразильцев, но опыт был неудачный. Они взяли Мораеса только потому, что он достаточно квалифицированный нападающий и амбициозный футболист. Свои претензии на место в составе он всегда обосновывает игрой.

Жуниор всегда показывает, что является топовым футболистом для нашего чемпионата. Также он вписывается в философию "Шахтера", который делает ставку на латиноамериканцев, тем более, Жуниор получает статус свободного агента. Игрок прекрасно понимает, что заоблачных зарплат ждать не приходится, но за чемпионатом следят, а особенно - за "Шахтером". Несмотря на сложную ситуацию в стране, три футболиста вызываются в национальную сборную Бразилии. Он понимает, что его мечта сыграть в сборной Бразилии может осуществиться, если он сможет попасть в команду тем или иным способом. Я уверен, он желает попасть в "Шахтер". Мы должны понимать, что предварительное соглашение – не документ, это может быть и устное соглашение, но сам документ он не подписывал.

- Равнозначна ли эта замена Феррейре?

- Нападающие они разноплановые, но замену считаю равнозначной. Мораес может не только играть таранного нападающего, каким есть Факундо Феррейра, и не только сыграть на чистых мячах. Феррейра забивает практически с вратарской площади, а Жуниор может сам себе создавать. У него отличная техника и классный удар, что он в очередной раз подтвердил в матче с "Лацио". Он намного разноплановей нападающий, чем Факундо Феррейра. Факундо ведь раскрылся в условиях нашего чемпионата, когда конкуренции практически нет и с такой сильной линией полузащиты, подразумевая Исмаили, который большую часть времени не обороняется, а атакует. В "Шахтере" есть три игрока национальной сборной Бразилии, отвечающих за атаку. С такой поддержкой из глубины даже Факундо Феррейра забивает много и идет на рекорд.

- Чего больше в этой истории – спортивной составляющей или "подковерной"?

- Получается, в этой ситуации больше "подковерной" составляющей. Повторюсь, Мораес хочет играть за донецкий "Шахтер", что совпадает с его амбициями. Игрок считает, что он уровня выше киевского "Динамо", а выше киевлян – только "Шахтер". Он хотел играть за "Шахтер" и, как последствие, за национальную сборную Бразилии. Это полностью сходится с его стремлениями, планами на жизнь и мечтой. Появившаяся информация подогревает дополнительный интерес к его персоне, но сам игрок пока не знает, откуда она идет.