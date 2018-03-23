Коваль возглавил список 10 худших зимних трансферов в Испании

После закрытия зимнего трансферного окна в Испании прошло уже почти два месяца и журналисты стали подводить первые итоги. Как это часто бывает, далеко не все футболисты смогли заиграть в новых клубах. Журналисты издания El Desmarque составил свой список из 10 худших трансферов зимы 2018 года. Возглавил его украинский вратарь Максим Коваль.

Свой выбор эксперты объясняют тем, что Коваль должен был не только составить конкуренцию тем вратарям, которые уже есть, а стать игроком основного состава. Многие были уверены, что он поможет "Депортиво" более успешно выступить во второй части сезона. Но Коваль не только травмировался почти сразу после перехода, он ещё и ужасно сыграл в первом матче, в котором его выпустили в основном составе. Главный тренер команды из Ла-Коруньи Кларенс Зеедорф сначала поддержал Коваля, а после однозначно заявил, что Макс на данный момент просто не готов играть в основном составе и Рубен будет основным голкипером. Это означает, что первая игра за "Депортиво", скорее всего, останется единственной для Коваля, а летом он покинет клуб, если "Депортиво" не сможет остаться в Примере. Кроме того, из всех 10 футболистов именно украинский вратарь сыграл меньше всего времени в новом клубе.

Кроме Коваля в десятку худших переходов зимнего трансферного окна вошли: Йерри Мина ("Барселона"), Эменике ("Лас-Пальмас"), Альберто Буэно ("Малага"), Рубен Кастро ("Бетис"), Реми ("Хетафе"), Роджер Мартинес ("Вильярреал"), Роке Меса ("Севилья), Сандро Рамирес ("Севилья), Исаак Саксесс ("Малага").

Все эти игроки покупались или были взяты в аренду как футболисты с большим потенциалом, которые должны были усилить основной состав своих клубов и помочь достичь лучших результатов, но все они в итоге не смогли заиграть.