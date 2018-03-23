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СМИ: Исмаили, Фред и Тайсон не попадут в стартовый состав Бразилии

Тренировка сборной Бразилии
16:48 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: По мнению бразильских СМИ, тренер сборной Тите уже определился со стартовым составом команды на товарищеский матч 23 марта.

Вызванные в сборную Бразилии игроки Шахтера Фред, Тайсон и Исмаили, по мнению бразильских журналистов, не попадут в стартовый состав команды в товарищеском матче 23 марта.

Внимательно наблюдая за тренировкой, репортеры пришли к выводу, что Тите уже определился с "основой", и она будет выглядеть следующим образом: Алиссон – Дани Алвес, Тьяго Силва, Миранда, Марсело – Каземиро – Виллиан, Паулиньо, Фелипе Коутиньо, Дуглас Коста – Габриэль Жезус.

Естественно, этот вариант состава является ориентировочным и все может измениться. Кроме того, у "горняков" есть шанс попасть в "основу" на куда более важный матч – против Германии 27 марта.

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