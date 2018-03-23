Защитник Бурда не сыграет сегодня против Саудовской Аравии

Никита Бурда 23 марта не сможет сыграть в контрольном поединке против Саудовской Аравии из-за повреждения. Об этом сообщает zbirna.com.

Последние тренировки Бурда пропустил из-за повреждения, которое не позволит ему сегодня вечером выйти на поле. Есть вероятность того, что 22-летний футболист вернется в строй к следующему спаррингу сборной Украины, который состоится 27 марта с Японией.

Кроме Никиты Бурды к первому матчу 2018 года готовятся все футболисты сборной Украины, которые прибыли в испанскую Марбелью.

Напомним, сегодня, 23 марта, подопечных Андрея Шевченко ждет первый запланированный спарринг тренировочного сбора. "Сине-желтые" сыграют против Саудовской Аравии на Муниципальном стадионе в испанской Марбелье. Вход на стадион будет свободным. Встреча Саудовская Аравия – Украина начнется в 21.00, в прямом эфире ее покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Букмекерские конторы значительно большие шансы на победу в этом поединке отдают сборной Украины.