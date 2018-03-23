Экс-игрока "Шахтера" признали футболистом года в Армении 7-й раз кряду
Новости спорта: Генрих Мхитарян стал футболистом года в Армении в восьмой раз, из которых семь – подряд.
Капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян в седьмой раз подряд стал футболистом года в своей стране. Он стал первым с 190 очками.
Второй оказался Тигран Барсегян (35 пунктов), третьим – Вараздат Хароян (25 баллов).
"Это большая честь для меня. Это показывает, что я чего-то добился", – заявил Генрих Мхитарян.
"Мне очень приятно быть героем для детей. Я тоже был ребенком, у меня были свои кумиры. Я хотел быть похожим на некоторых футболистов и супергероев".
Отметим, Генрих Мхитарян сыграл 70 матчей за Армению, в которых отличился рекордные 25 раз. Ныне армянин выступает за лондонский Арсенал.