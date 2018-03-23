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Экс-игрока "Шахтера" признали футболистом года в Армении 7-й раз кряду

Генрих Мхитарян
22:32 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Генрих Мхитарян стал футболистом года в Армении в восьмой раз, из которых семь – подряд.

Капитан национальной сборной Армении Генрих Мхитарян в седьмой раз подряд стал футболистом года в своей стране. Он стал первым с 190 очками.

Второй оказался Тигран Барсегян (35 пунктов), третьим – Вараздат Хароян (25 баллов).

"Это большая честь для меня. Это показывает, что я чего-то добился", – заявил Генрих Мхитарян.

"Мне очень приятно быть героем для детей. Я тоже был ребенком, у меня были свои кумиры. Я хотел быть похожим на некоторых футболистов и супергероев".

Отметим, Генрих Мхитарян сыграл 70 матчей за Армению, в которых отличился рекордные 25 раз. Ныне армянин выступает за лондонский Арсенал.

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Новости спорта, Генрих Мхитарян, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), ФК Шахтер, Футбол.
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