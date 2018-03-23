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Украина - Саудовская Аравия: 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Украина - Саудовская Аравия
20:28 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция товарищеского матча Украина - Саудовская Аравия.

Украина 0:0 Саудовская Аравия

 

7' - Марлос пробивал с метров 11-и - удар блокирован.

4' - Ракицкий заработал штрафной в центре поля. 

1' - Активно прессингуют аравийцы, Степаненко уже успел ошибиться.

Матч начался!

Небольшая задержка перед игрой: на одних из ворот решали проблему с креплением сетки.

Прозвучали национальные гимны сборных, вот-вот начнется игра.

Незадолго до начала игры стал известен стартовый состав сборной Украины:

Украина: Лунин, Караваев, Ракицкий, Хачериди, Матвиенко, Степаненко, Зинченко, Марлос, Цыганков,Коноплянка, Кравец.

Запасные: Пятов, Бутко, Ордец, Соболь, Ротань, Петряк, Буяльский, Шепелев, Коваленко, Малиновский, Беседин.

Сегодня, 23 марта, сборная Украины проведет свой первый матч в 2018 году. В контрольном поединке в испанской Марбелье подопечным Шевченко будут противостоять футболисты Саудовской Аравии. Отметим, аравийцы пробились на ЧМ-2018, где сыграют в групповом раунде с командами России, Уругвая и Египта.

Где смотреть

В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало игры запланировано на 21:00 (время киевское).

История противостояний

Команды встречались между собой однажды: в памятном для болельщиков сборной Украины матче Андрей Шевченко (в качестве игрока - прим. ред.) и компания разгромили Саудовскую Аравию на чемпионате мира-2006 со счетом 4:0.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов сборная Украины является явным фаворитом встречи. Так, unibet на победу Сине-желтых принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех Саудовской Аравии оценивается в 4,6. А вероятность ничьей - 2,95.

Напомним, следующий контрольный матч сборная Украины проведет против еще одного участника ЧМ-2018 - сборной Японии. Игра состоится во вторник, 27 марта.

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