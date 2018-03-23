Сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией

Сборная Саудовской Аравии в рамках подготовки к мундиалю провела товарищеский матч с Украиной. Встреча проходила на стадионе "Мунисипаль де Марбелья" в Испании и завершилась со счетом 1:1.

Украина 1:1 Саудовская Аравия

Голы: Кравец 32' - Аль-Муваллад 38'

Предупреждения: Буяльский 83', Малиновский 87' - Хавсави 22'

За Саудовскую Аравию гол забил Саид Аль-Мувалад, а в составе украинской команды отличился Артём Кравец.

На чемпионате мира - 2018 сборные Саудовская Аравия сыграет с Россией в матче-открытии турнира. Также в группу А попали Уругвай и Египет.