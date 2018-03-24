Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией

Украина сыграла вничью с Саудовской Аравией – 1:1. После гола Артема Кравца на 32-й минуте Аль-Муваллад сравнял счет на 38-й после того, как украинские защитники упустили его при стандарте.

"У нас было достаточно моментов для победы в этом матче. Команда создала несколько голевых моментов, но я не очень доволен в том, что касается контроля игры и мяча", — отметил Шевченко.

"Мы пропустили после стандарта, потому что недостаточно хорошо контролировали игру, хотя я делал акцент на том, что нужно действовать предельно аккуратно, не терять игроков. Будем разбираться. Но повторюсь, имели достаточно моментов и в первом, и во втором тайме, чтобы решить исход поединка в свою пользу".

"Я бы все равно остался недоволен контролем игры, даже если бы мы выиграли".

Молодежной сборной Украины вскоре предстоит матч против Англии.

"Думаю, три-четыре игрока завтра отправятся в сборную U-21".

Свой следующий матч сборная Украины сыграет против Японии 27-го марта.