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"Хороший результат": Ребров - о матче сборных Украины и Саудовской Аравии

Сергей Ребров
10:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Главный тренер футбольного клуба Аль-Ахли Сергей Ребров подвел итоги товарищеского матча Украина – Саудовская Аравия.

"Думаю, это была хорошая и полезная игра для обеих сборных, – сказал Сергей Ребров в комментарии zbirna.com. – Команды любят и умеют контролировать мяч, в дебюте встречи украинцы пытались включать прессинг, но делать это на таком поле не так уж и просто. Качество газона, думаю, немного и помешало футболистам проявить все свое умение.

Состав сборной Украины меня ничуть не удивил. Да и чего он должен удивлять, если мы не знаем, какие именно цели преследовал главный тренер – наигрывал молодежь, восстанавливал какие-то связи или давал возможность получить практику тем, у кого ее нет. Виктор Цыганков на позиции правого полузащитника? Меня это совсем не удивило. Когда я работал в Динамо, он у нас действовал как раз на этой позиции. Думаю, ему без разницы, на каком фланге играть.

В конце первого тайма мне понравились быстрые атаки в исполнении подопечных Андрея Шевченко. Наша сборная была, конечно, ближе к победе, но и аравийцы имели отличный момент, чтобы выйти вперед. Хотя ничья с Украиной для них – хороший результат. После 0:4 на чемпионате мира в 2006 году – так точно. Доволен ли я игрой своих подопечных? Да, они выглядели неплохо. В основном составе вышло три футболиста, остальные появились на поле во втором тайме. Ребята – молодцы. Надеюсь, в следующем спарринге, против сборной Бельгии, они тоже сыграют хорошо и вернутся в клуб в отличном расположении духа. Сборной Украины также желаю удачно сыграть там же, в Бельгии, против японцев", – отметил экс-игрок национальной сборной Украины.

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