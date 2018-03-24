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УЕФА утвердил призовые первой в истории Лиги наций

Лига наций УЕФА
11:51 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: УЕФА определил размер выплат солидарности и бонусных выплат для 55 ассоциаций, которые будут соревноваться в первом розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Общий призовой фонд Лиги наций-2018/2019 составит 76,25 миллионов евро. Все 55 ассоциаций получат выплаты за участие, а победителям групп достанутся еще и бонусы. Участники Лиги А получат по 1,5 миллиона, Лиги B — 1 миллион, Лиги С — 750 тысяч, Лиги D — 500 тысяч. Победителям каждой из групп удвоят данные суммы.

Таким образом, сборная Украины в случае победы в своем трио получит 2 миллиона евро.

Отметим, что победителю финальной стадии Лиги А достанется 4,5 миллиона, финалисту — 3,5 миллиона, бронзовому призеру — 2,5 миллиона, а команде, которая заняла четвертую позицию — 1,5 миллиона. Таким образом, триумфатор Лиги наций в целом получит 7,5 миллиона евро.

Напомним, по результатам жеребьевки Украина выступит в турнире в группе B1 вместе со сборными Словакии и Чехии. Сборная Украины свои поединки Лиги наций проведет в сентябре-ноябре. С чехами “сине-желтые” встретятся 6 сентября и 16 октября, а со словаками — 9 сентября и 16 ноября.

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Новости спорта, Лига Наций УЕФА, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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